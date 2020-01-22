Quiz Parte 2: desvende mitos sobre Smart TV's e outras tecnologias

Nesta quarta-feira, no CBN e a Tecnologia, o assunto é a popular Smart TV - as televisões inteligentes. O modelo chegou ao Brasil em 2011 e, desde então, caiu na graça da população, já que pode ser conectado à internet e oferece um conteúdo interativo e acesso a serviços de streaming. Mesmo sendo um item popular, muitas dúvidas ainda rondam o aparelho. Por isso, Gilberto Sudré vai desvendar todos os mitos e esclarecer as verdades sobre as Smart TV's e também outras tecnologias. Acompanhe!