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Quiz Parte 2: desvende mitos sobre Smart TV's e outras tecnologias

Mesmo sendo um item popular, muitas dúvidas ainda rondam o aparelho

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 09:08

Publicado em 

22 jan 2020 às 09:08
Nesta quarta-feira, no CBN e a Tecnologia, o assunto é a popular Smart TV - as televisões inteligentes. O modelo chegou ao Brasil em 2011 e, desde então, caiu na graça da população, já que pode ser conectado à internet e oferece um conteúdo interativo e acesso a serviços de streaming. Mesmo sendo um item popular, muitas dúvidas ainda rondam o aparelho. Por isso, Gilberto Sudré vai desvendar todos os mitos e esclarecer as verdades sobre as Smart TV's e também outras tecnologias. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 22-01-20

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