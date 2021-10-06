Queda do WhatsApp, Face e Instagram: conheça ferramentas que pode ser alternativas

O mundo parou na última segunda-feira (4). Um apagão atingiu o Facebook e todos as redes que também pertencem a empresa, como Instagram e WhatsApp. Por mais de cinco horas, usuários não conseguiram acessar essas que estão entre as principais ferramentas de comunicação do planeta. O Facebook afirmou que a pane mundial nas redes da empresa foi causada por uma falha interna, provocada por mudanças na configuração dos roteadores que coordenam o tráfego entre seus centros de dados. Assunto para Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia"! O comentarista desvenda o que, de fato, aconteceu para derrubar Facebook, Instagram e WhatsApp e apresenta algumas ferramentas que podem ser alternativas a estes serviços, entre elas Telegram, Skype, Viber, Discord. Acompanhe!