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CBN e a Tecnologia

Queda do WhatsApp, Face e Instagram: conheça ferramentas que pode ser alternativas

As dicas são do comentarista de Tecnologia, Gilberto Sudré

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 12:05

Publicado em 

06 out 2021 às 12:05
Instagram
Instagram Crédito: Pexels
O mundo parou na última segunda-feira (4). Um apagão atingiu o Facebook e todos as redes que também pertencem a empresa, como Instagram e WhatsApp. Por mais de cinco horas, usuários não conseguiram acessar essas que estão entre as principais ferramentas de comunicação do planeta. O Facebook afirmou que a pane mundial nas redes da empresa foi causada por uma falha interna, provocada por mudanças na configuração dos roteadores que coordenam o tráfego entre seus centros de dados. Assunto para Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia"! O comentarista desvenda o que, de fato, aconteceu para derrubar Facebook, Instagram e WhatsApp e apresenta algumas ferramentas que podem ser alternativas a estes serviços, entre elas Telegram, Skype, Viber, Discord. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 06-10-21.mp3

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