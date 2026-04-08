Quanto de armazenamento você realmente precisa para o celular? Especialista ajuda!

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, o assunto em destaque é o armazenamento do celular! Está pensando em trocar de celular? Escolher a memória do aparelho virou um dilema caro. Pode gerar problemas com travamentos em pouco tempo, mas, principalmente, muito trabalho para gerenciar espaço na hora de salvar os seus arquivos. Com o comentarista, vamos identificar seu perfil de usuário e saber de quanto armazenamento você realmente precisa para o aparelho. Ouça a conversa completa!