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CBN e a Tecnologia

Quanto de armazenamento você realmente precisa para o celular? Especialista ajuda!

OUça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 11:27

Publicado em 

08 abr 2026 às 11:27
Aparelho de telefone celular smartphone
Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, o assunto em destaque é o armazenamento do celular! Está pensando em trocar de celular? Escolher a memória do aparelho virou um dilema caro. Pode gerar problemas com travamentos em pouco tempo, mas, principalmente, muito trabalho para gerenciar espaço na hora de salvar os seus arquivos. Com o comentarista, vamos identificar seu perfil de usuário e saber de quanto armazenamento você realmente precisa para o aparelho. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 08-04-26.mp3

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