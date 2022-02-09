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CBN e a Tecnologia

Quais sinais podem indicar que estão usando sua identidade na internet

Quem explica é o comentarista de tecnologia, Gilberto Sudré

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 11:09

Publicado em 

09 fev 2022 às 11:09
Smartphone, celular, redes sociais
Smartphone, celular, redes sociais Crédito: Pexels
O roubo de identidade digital é um golpe que está em alta! Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré indica quais os sinais que podem revelar que alguém está usando seu perfil ou identidade digital. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 09-02-22

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