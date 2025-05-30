Quais são as tarefas que a IA não faz bem e podem te deixar na mão? Especialista orienta!

Todo cuidado é pouco! A Inteligência Artificial (IA) e seu maior expoente atualmente o ChatGPT são ferramentas poderosas e versáteis, usadas diariamente por muitas pessoas, seja no ambiente profissional, nos estudos ou até em tarefas cotidianas. No entanto, como qualquer tecnologia, ele possui limitações. Em certos casos, confiar cegamente nas respostas pode levar a erros ou consequências indesejadas. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer quais tarefas a IA não faz bem e pode te deixar na mão. Ouça a conversa completa!