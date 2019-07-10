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CBN E A TECNOLOGIA

Quais eletrônicos seu smartphone já consegue substituir?

Despertador, câmera fotográfica, relógio e até os cartões de crédito são objetos que o smartphone já incorporou

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 12:13

Publicado em 

10 jul 2019 às 12:13
Por volta da década de 1990, quando ocorreu sua popularização, os celulares eram usados somente para fazer ligações, mas agora o cenário é outro. Os aparelhos, hoje inteligentes - os ‘smartphones’ - revolucionaram nosso cotidiano e já tomaram o espaço de diversos objetos que eram essenciais, como o despertador, a câmera, o relógio, e até os cartões de crédito. O comentarista Gilberto Sudré explica como o smartphone mudou a nossa forma de lidar com o dia a dia e aponta quais objetos o aparelho já substituiu ou pode substituir em breve.
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 10-07-19

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