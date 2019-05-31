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Problemas na compra virtual? Sites permitem denúncias no WhatsApp

Ouça as dicas do nosso comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 10:43

Publicado em 

31 mai 2019 às 10:43
O Brasil apresenta números crescentes na área do e-commerce. Porém, junto com o crescimento das compras virtuais, também aumenta a quantidade de problemas com o processo digital. A segurança dos sites, as etapas de compra, a comunicação com a empresa: tudo isso é colocado em xeque. E você? Já teve problemas com compras virtuais? Já existem alternativas para otimizar esse serviço. O Reclame Aqui, por exemplo, maior plataforma de relacionamento entre consumidores e empresas do mundo, permite aos consumidores postar suas reclamações pelo Whatsapp. Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré traz detalhes do tema. Confira!
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 31-05-19

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