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CBN E A TECNOLOGIA

Problemas com o celular ao usar app da Caixa? Tire suas dúvidas

Ouça as dicas de tecnologia de Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 11:14

Publicado em 

13 mai 2020 às 11:14
Desde que o governo federal liberou o saque do auxílio emergencial de R$ 600, ouvintes têm nos questionado sobre a funcionalidade do aplicativo da Caixa Econômica Federal que serve como plataforma para o processo de pagamento, o "Caixa Tem". Os ouvintes relatam, por exemplo, que o aplicativo trava em certos celulares e pede acesso a muitos recursos. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré orienta aos ouvintes sobre o funcionamento do app e aponta a que itens você deve ficar atento ao baixá-lo para o serviço sem dor de cabeça ou prejudicar o celular. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 13-05-20

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