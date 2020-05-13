Problemas com o celular ao usar app da Caixa? Tire suas dúvidas

Desde que o governo federal liberou o saque do auxílio emergencial de R$ 600, ouvintes têm nos questionado sobre a funcionalidade do aplicativo da Caixa Econômica Federal que serve como plataforma para o processo de pagamento, o "Caixa Tem". Os ouvintes relatam, por exemplo, que o aplicativo trava em certos celulares e pede acesso a muitos recursos. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré orienta aos ouvintes sobre o funcionamento do app e aponta a que itens você deve ficar atento ao baixá-lo para o serviço sem dor de cabeça ou prejudicar o celular. Acompanhe!