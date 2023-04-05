Primeira ligação feita por celular faz 50 anos; o que evoluímos e está por vir!

Em 3 de abril de 1973, a primeira chamada móvel do mundo era feita. Nessa mesma data, há 50 anos, o ex-engenheiro da Motorola Martin Cooper, hoje com 94 anos, também apresentava o primeiro celular do planeta: o DynaTAC 8000x, responsável por essa ligação telefônica. O contato foi possível porque uma base de rádio foi instalada nas proximidades. Surgiu daí, então, a primeira ligação feita por celular. Com 33 cm de altura e pesando 1,1 kg, o DynaTAC 8000x era um "tijolão" e não representava a verdadeira mobilidade como os dispositivos atuais que pesam cerca de 200 gramas. Nos cinquenta anos desde aquela primeira ligação, o dispositivo volumoso de Cooper evoluiu e foi substituído por uma ampla gama de telefones mais finos e rápidos. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré fala sobre fatos interessantes da história do celular, o quanto evoluímos e o que está por vir nos próximos anos. Ouça a conversa completa!