Pre-hijacking: o que são esses ataques cibernéticos e como se prevenir

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré fala sobre o "pre-hijacking"! Isso porque uma pesquisa da Microsoft descobriu que é possível hackear um cadastro antes mesmo de o usuário criá-lo. O chamado "pré-sequestro de conta" se aproveita dos muitos vazamentos de e-mails já ocorridos. O responsável pelo ataque pega um destes e-mails e cria uma conta em um site. Depois, é só esperar o dono do e-mail se cadastrar, ou induzi-lo a isso. O comentarista explica como se prevenir de ataques cibernéticos como esse. Ouça: