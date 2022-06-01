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Pre-hijacking: o que são esses ataques cibernéticos e como se prevenir

Ouça o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 11:07

Publicado em 

01 jun 2022 às 11:07
Tecnologia, hacker, ataque cibernético, computador
Gilberto Sudré fala sobre o "pre-hijacking" Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré fala sobre o "pre-hijacking"! Isso porque uma pesquisa da Microsoft descobriu que é possível hackear um cadastro antes mesmo de o usuário criá-lo. O chamado "pré-sequestro de conta" se aproveita dos muitos vazamentos de e-mails já ocorridos. O responsável pelo ataque pega um destes e-mails e cria uma conta em um site. Depois, é só esperar o dono do e-mail se cadastrar, ou induzi-lo a isso. O comentarista explica como se prevenir de ataques cibernéticos como esse. Ouça:
CBN e a Tecnologia - 01/06/2022

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