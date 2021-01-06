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NOVO NORMAL?

Prática do 'distanciamento digital' pode ajudar a prevenir golpes

As orientações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:28

Publicado em 

06 jan 2021 às 13:28
Ao longo dos últimos meses, em virtude da pandemia do novo coronavírus, muito se fala a respeito da necessidade do distanciamento físico para evitar os riscos de contaminação pela doença. Mas você já ouviu falar na prática do "distanciamento" digital? Este é o assunto de Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. O comentarista explica o que é: "A ideia é o internauta se prevenir e ficar ligado em estratégias que permitam com que ele mantenha distância de ameaças e vulnerabilidades, aumentando a segurança digital de seus dispositivos e da sua privacidade. Golpes e fraudes na Internet, por exemplo, são pontos que chamam a atenção". Como aplicar na prática? Ouça as explicações completas!
 

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