Por que WhatsApp cria backup mesmo com opção em nuvem desativada?

Você já notou que mesmo desativando o backup do seu Whatsapp na nuvem ele continua a ser feito no seu celular? Ou ainda: todo dia ele faz backup e você nem o coloca pra fazer isso? Pois bem, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré explica porque isso ocorre e como ele impacta a performance do seu celular. Além, claro, dos cuidados que devem ser tomados. Trata-se de algo da política de privacidade do aplicativo de mensagens ou algo relacionado ao provedor de internet? Acompanhe as explicações!