Por que preço muda de acordo com dispositivo utilizado para consulta?

Você sabia que um mesmo produto, comprado em lojas online, pode ter valores diferentes quando você muda o dispositivo por onde está consultando? É o que explica Gilberto Sudré, no CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (09). O nome dessa estratégia é preço dinâmico, que se assemelha à compra de passagens aéreas ou aplicativos de transporte, mas no caso das e-commerce, mais coisas são levadas em consideração. O processo funciona assim: o consumidor busca o produto e uma ferramenta usada pelas lojas online identifica as informações do potencial comprador.

TESTES REALIZADOS PELO SITE VALOR INVESTE:

- O Valor Investe monitorou durante duas semanas três modelos de smartphones em cinco dos principais e-commerces do país. Foram eles o iPhone XS de 64 GB de memória (modelo mais novo da Apple vendido no Brasil), o Samsung Galaxy S10 de 128 GB de memória (modelo mais novo da principal linha da Samsung) e o Samsung Galaxy A30 de 64 GB de memória (smartphone mais vendido no Brasil neste ano);

- As lojas online pesquisadas foram: Americanas.com, Submarino, Fast Shop, Casas Bahia e Magazine Luiza. Em todos os sites, os produtos pesquisados eram vendidos e entregues pelos próprios e-commerces, e não por lojistas parceiros.

- Em um dos testes, o Samsung Galaxy S10 de 128 GB de memória estava sendo vendido por R$ 3.123,12 pelo site Submarino. Ao pesquisarmos o mesmo aparelho em um iPhone, o preço encontrado foi de R$ 3.016,65. Já em um smartphone Samsung, o preço encontrado foi de R$ 3.549,00;

- Em outro teste, o iPhone XS de 64 GB de memória foi encontrado no site Americanas.com por R$ 5.669,10. Ao enviar o link da página da compra para um celular iPhone e um Samsung, o mesmo aparelho aparecia pelo valor de R$ 5.984,05.