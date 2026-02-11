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CBN e a Tecnologia

Por que conteúdos deletados ainda podem ocupar espaço no seu celular?

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 11 de Fevereiro de 2026 às 09:56

Publicado em 

11 fev 2026 às 09:56
Aparelho de telefone celular smartphone
Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Nesta edição do “CBN e a Tecnoligia” o comentarista Gilberto Sudré aborda o rastro digital deixado por conteúdos que acreditamos ter deletado de nossos dispositivos. Entender como funcionam as mensagens apagadas é fundamental para proteger sua privacidade e gerenciar de forma eficiente o armazenamento interno do smartphone. A discussão revela que, muitas vezes, os dados permanecem em backups ou registros do sistema, desafiando a percepção de que eles somem de verdade. Saiba como se proteger. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -11-02-26.mp3

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