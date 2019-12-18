Polícia registra 30 ocorrências por mês de clonagem de WhatsApp no ES

Pelo menos 30 ocorrências por mês de clonagem de WhatsApp são registradas na delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Espírito Santo, em Vitória. De acordo com o delegado Brenno Andrade, muitas das vítimas caíram no golpe depois de fazerem anúncios em sites como OLX, Mercado Livre e Web Motors. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, saiba quais providências devem ser adotadas caso você seja alvo dos criminosos e as dicas de segurança do comentarista Gilberto Sudré.