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CBN E A TECNOLOGIA

Polícia registra 30 ocorrências por mês de clonagem de WhatsApp no ES

Saiba como se prevenir e que providências adotar em caso de invasão

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 12:50

Publicado em 

18 dez 2019 às 12:50
Pelo menos 30 ocorrências por mês de clonagem de WhatsApp são registradas na delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Espírito Santo, em Vitória. De acordo com o delegado Brenno Andrade, muitas das vítimas caíram no golpe depois de fazerem anúncios em sites como OLX, Mercado Livre e Web Motors. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, saiba quais providências devem ser adotadas caso você seja alvo dos criminosos e as dicas de segurança do comentarista Gilberto Sudré. 
CBN e a Tecnologia - 18-12-19
Algumas dicas:
Se o usuário do WhatsApp perceber que teve sua conta clonada, é preciso tomar logo as seguintes providências: registre a ocorrência policial; avise seus contatos e parentes da fraude; envie e-mail para [email protected]. No assunto, coloque o número do telefone com o código do país. Ex.: 55 27 xxxxx.xxxxx. A empresa responsável pelo WhatsApp irá desativar a conta da vítima, que só poderá ser utilizada após sete dias.
- Se o golpista habilitar a conta com verificação em duas etapas, reinstale o número do aplicativo e digite erroneamente códigos sucessivos até bloquear a conta. Após determinado período, o titular da conta receberá novo SMS.

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