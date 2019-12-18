Polícia registra 30 ocorrências por mês de clonagem de WhatsApp no ES

Pelo menos 30 ocorrências por mês de clonagem de WhatsApp são registradas na delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Espírito Santo, em Vitória. De acordo com o delegado Brenno Andrade, muitas das vítimas caíram no golpe depois de fazerem anúncios em sites como OLX, Mercado Livre e Web Motors. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, saiba quais providências devem ser adotadas caso você seja alvo dos criminosos e as dicas de segurança do comentarista Gilberto Sudré.
CBN e a Tecnologia - 18-12-19
Algumas dicas:
Se o usuário do WhatsApp perceber que teve sua conta clonada, é preciso tomar logo as seguintes providências: registre a ocorrência policial; avise seus contatos e parentes da fraude; envie e-mail para [email protected]. No assunto, coloque o número do telefone com o código do país. Ex.: 55 27 xxxxx.xxxxx. A empresa responsável pelo WhatsApp irá desativar a conta da vítima, que só poderá ser utilizada após sete dias.
- Se o golpista habilitar a conta com verificação em duas etapas, reinstale o número do aplicativo e digite erroneamente códigos sucessivos até bloquear a conta. Após determinado período, o titular da conta receberá novo SMS.