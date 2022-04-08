Polêmica digital: com o metaverso, a internet vai acabar?

Nos últimos meses o termo metaverso tomou conta dos noticiários envolvendo o assunto tecnologia! Mas, afinal, do que se trata? Como faço para acessar? E será que a internet como conhecemos hoje vai acabar? Quem explica os desafios da tecnologia é Gilberto Sudré. De forma geral, o metaverso é apontado por especialistas como um universo virtual onde as pessoas vão interagir entre si por meio de avatares digitais. Esse mundo será criado a partir de diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada, redes sociais, criptomoedas etc. Ouça a conversa completa!