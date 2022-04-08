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CBN e a Tecnologia

Polêmica digital: com o metaverso, a internet vai acabar?

Ouça a análise do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 11:42

Publicado em 

08 abr 2022 às 11:42
Internet das Coisas, IoT, tecnologia, conexão
Internet das Coisas, IoT, tecnologia, conexão Crédito: Rawpixel/Freepik
Nos últimos meses o termo metaverso tomou conta dos noticiários envolvendo o assunto tecnologia! Mas, afinal, do que se trata? Como faço para acessar? E será que a internet como conhecemos hoje vai acabar? Quem explica os desafios da tecnologia é Gilberto Sudré. De forma geral, o metaverso é apontado por especialistas como um universo virtual onde as pessoas vão interagir entre si por meio de avatares digitais. Esse mundo será criado a partir de diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada, redes sociais, criptomoedas etc. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 08-04-22.mp3

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