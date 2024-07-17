"Pirata"? Apps não autorizados se propõem a acessar a rede do Whatsapp

O grupo de elite da Polícia Civil no WhatsApp ficou com apenas 12 dos 40 integrantes originais

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Segundo levantamento da britânica SimilarWeb, 1,2 bilhão de pessoas o acessam diariamente em todo o mundo. Mas uma versão pirata do programa está ficando tão popular no Brasil e preocupa especialistas em tecnologia por deixar o celular mais vulnerável: o WhatsApp GB.