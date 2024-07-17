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"Pirata"? Apps não autorizados se propõem a acessar a rede do Whatsapp

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 12:04

Publicado em 

17 jul 2024 às 12:04
O grupo de elite da Polícia Civil no WhatsApp ficou com apenas 12 dos 40 integrantes originais
O grupo de elite da Polícia Civil no WhatsApp ficou com apenas 12 dos 40 integrantes originais Crédito: Reprodução
O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Segundo levantamento da britânica SimilarWeb, 1,2 bilhão de pessoas o acessam diariamente em todo o mundo. Mas uma versão pirata do programa está ficando tão popular no Brasil e preocupa especialistas em tecnologia por deixar o celular mais vulnerável: o WhatsApp GB.
Pegando carona nesta popularidade foram lançados, então, aplicativos não autorizados que se propõem a acessar a rede do Whatsapp. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer que aplicativos são esses e os riscos ao utilizarmos estes programas. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 17-07-24

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