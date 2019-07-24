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Perigo na Internet: entenda o que são as deepfakes

Tratam-se de vídeos criados por um software de inteligência artificial, que consegue utilizar fotos e gravações da voz de uma pessoa para criar um vídeo falso dela, mostrando não apenas ela fazendo algo que nunca fez como ainda dizendo algo que nunca disse

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 12:55

Publicado em 

24 jul 2019 às 12:55
As chamadas fake news já se tornaram assunto recorrente nas conversas do CBN e a Tecnologia, mas desta vez o comentarista Gilberto Sudré nos apresenta um novo perigo na Internet: são as chamadas ‘deepfakes’. Tratam-se de vídeos criados por um software de inteligência artificial, que consegue utilizar fotos e gravações da voz de uma pessoa para criar um vídeo falso dela, mostrando não apenas ela fazendo algo que nunca fez como ainda dizendo algo que nunca disse. Celebridades e autoridades, por exemplo, são alguns dos alvos desse tipo de ferramenta. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 24-07-19

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