Perigo na Internet: entenda o que são as deepfakes

As chamadas fake news já se tornaram assunto recorrente nas conversas do CBN e a Tecnologia, mas desta vez o comentarista Gilberto Sudré nos apresenta um novo perigo na Internet: são as chamadas ‘deepfakes’. Tratam-se de vídeos criados por um software de inteligência artificial, que consegue utilizar fotos e gravações da voz de uma pessoa para criar um vídeo falso dela, mostrando não apenas ela fazendo algo que nunca fez como ainda dizendo algo que nunca disse. Celebridades e autoridades, por exemplo, são alguns dos alvos desse tipo de ferramenta. Confira!