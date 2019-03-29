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Pegadinha no Twitter pode fazer usuários terem a conta bloqueada

Saiba o que fazer em uma situação destas com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 29 de Março de 2019 às 11:40

Publicado em 

29 mar 2019 às 11:40
Mais uma “pegadinha” virtual. Um boato se espalhou, ao longo desta semana, entre os usuários do Twitter informando de que ao mudar a data de nascimento para 2007 o serviço iria desbloquear um novo esquema de cores e poderia facilitar para que a conta se tornasse verificada e ganhasse o famoso selo azul. Mas isto, na verdade, causou o bloqueio da conta do usuário. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré traz detalhes de mais esse golpe. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 29-03-19

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