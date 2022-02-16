Para que serve o modo avião do celular?

Você já se perguntou por que, anos atrás, muitas das companhias aéreas não permitiam utilizar celulares durante os voos e hoje em dia algumas delas até oferecem conexão wi-fi? O modo avião impede a interferência dos aparelhos na comunicação das aeronaves, porque desativa todas as conexões sem fio do celular. Por mais que a função do modo avião exista para manter a segurança durante os voos, ele pode ser usado para vários outros objetivos. E quem explica é Gilberto Sudré nesta edição do CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (16).