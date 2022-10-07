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CBN e a Tecnologia

Outubro: mês da conscientização em cibersegurança; você sabe cuidar das suas informações?

Ouça o primeiro capítulo da série com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 10:45

Publicado em 

07 out 2022 às 10:45
Cibersegurança, hacker, tecnologia, golpes digitais
Lei endurece penas para cibercrimes Crédito: Pexels
Outubro é o mês dedicado mundialmente à conscientização para a cibersegurança. E, ao longo das próximas semanas, o "CBN e a Tecnologia" vai se dedicar a este tema com vários quadros dando dicas e soluções para você se proteger do mundo digital. Nesta sexta-feira (7), vamos começar falando de cuidados básicos com suas informações pessoais. O comentarista Gilberto Sudré traz as dicas! "A gente tem que falar de cuidados básicos, como não usar a mesma senha em todos as redes e plataformas, usar cofres de senhas, não compartilhar informações pessoais, por exemplo", destaca. Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 07-10-22

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