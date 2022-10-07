Outubro: mês da conscientização em cibersegurança; você sabe cuidar das suas informações?

Outubro é o mês dedicado mundialmente à conscientização para a cibersegurança. E, ao longo das próximas semanas, o "CBN e a Tecnologia" vai se dedicar a este tema com vários quadros dando dicas e soluções para você se proteger do mundo digital. Nesta sexta-feira (7), vamos começar falando de cuidados básicos com suas informações pessoais. O comentarista Gilberto Sudré traz as dicas! "A gente tem que falar de cuidados básicos, como não usar a mesma senha em todos as redes e plataformas, usar cofres de senhas, não compartilhar informações pessoais, por exemplo", destaca. Ouça as explicações completas!