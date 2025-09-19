Os programas e ferramentas que monitoram funcionários no home office!

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos falar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica: o uso de aplicativos para monitorar colaboradores! Essas ferramentas registram dados como movimentação do mouse, uso do teclado, aplicativos acessados e até a localização do funcionário. Mas até que ponto esse controle é saudável e legal? Quais os riscos para a privacidade e a confiança dentro das empresas? Quais aplicativos existem para este fim? Ouça a conversa completa!