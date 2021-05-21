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CBN e a Tecnologia

Os perigos dos apps que prometem recompensas em dinheiro

"Não existe almoço de graça", alerta nosso comentarista Gilberto Sudré, sobre promessas milagrosas de remuneração

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 10:49

Publicado em 

21 mai 2021 às 10:49
Imagem de acesso a aplicativos diversos
Aplicativos de celulares Crédito: Pixabay
Já pensou em ganhar dinheiro respondendo pesquisas virtuais ou simplesmente assistindo a vídeos? Pois nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré, traz um importante alerta! Atualmente diversos aplicativos prometem a possibilidade de se ganhar dinheiro fácil! Alguns deles pagam até mesmo para jogar games e avaliar plataformas online. Apesar de aplicativos desse tipo apresentarem propostas atraentes, participar dos programas pode trazer uma série de riscos aos usuários e sem falar da frustação para a baixa remuneração. Sudré orienta sobre como proteger sua privacidade e evitar problemas. 
CBN e a Tecnologia - 21-05-21.mp3

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