Os perigos dos apps que prometem recompensas em dinheiro

Já pensou em ganhar dinheiro respondendo pesquisas virtuais ou simplesmente assistindo a vídeos? Pois nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré, traz um importante alerta! Atualmente diversos aplicativos prometem a possibilidade de se ganhar dinheiro fácil! Alguns deles pagam até mesmo para jogar games e avaliar plataformas online. Apesar de aplicativos desse tipo apresentarem propostas atraentes, participar dos programas pode trazer uma série de riscos aos usuários e sem falar da frustação para a baixa remuneração. Sudré orienta sobre como proteger sua privacidade e evitar problemas.