Os perigos de aceitar os "termos de uso" da internet e não ler o que está escrito

Ao criarmos uma conta em algum serviço na internet, sempre somos solicitados a aceitar aquele texto longo chamado "Termos de uso". Infelizmente, a maioria dos usuários não lê o texto e apenas clica no "Eu aceito". O problema é que, fazendo assim, não sabemos exatamente o que aquele site coleta, armazena ou compartilha em relação aos nossos dados. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta um site que faz a leitura prévia de vários "Termos de uso" e já nos diz o que esperar de cada serviço. Confira!