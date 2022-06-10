Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Os perigos de aceitar os "termos de uso" da internet e não ler o que está escrito

Ouça as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 11:34

Publicado em 

10 jun 2022 às 11:34
Smartphone, FOMO, tecnologia, redes sociais, mexer no celular
Smartphone, FOMO, tecnologia, redes sociais, mexer no celular Crédito: Pexels
Ao criarmos uma conta em algum serviço na internet, sempre somos solicitados a aceitar aquele texto longo chamado "Termos de uso". Infelizmente, a maioria dos usuários não lê o texto e apenas clica no "Eu aceito". O problema é que, fazendo assim, não sabemos exatamente o que aquele site coleta, armazena ou compartilha em relação aos nossos dados. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta um site que faz a leitura prévia de vários "Termos de uso" e já nos diz o que esperar de cada serviço. Confira!
CBN e a Tecnologia - 10-06-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados