Os mitos e verdades sobre o celular

Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Ninguém discute a preferência dos brasileiros pelos celulares. Junto com essa popularidade é normal que apareçam muitos mitos sobre o funcionamento, uso e acessórios. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer alguns destes mitos em relação aos smartphones. Celular, por exemplo, transmite radiação? Ouça a conversa completa!

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O telefone celular é capaz de cozinhar um ovo?

O telefone celular é capaz de estourar pipoca?

O telefone celular pode provocar uma explosão em um posto de gasolina?

O telefone celular é capaz de atrair um raio, no meio de uma tempestade?

O carregador portátil (power bank) pode substituir o carregador original do aparelho?

Pode mexer no celular enquanto ele carrega?