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CBN e a Tecnologia

Os mitos e verdades sobre o celular

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 11:31

Publicado em 

08 dez 2023 às 11:31
Aparelho de telefone celular smartphone
Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Ninguém discute a preferência dos brasileiros pelos celulares. Junto com essa popularidade é normal que apareçam muitos mitos sobre o funcionamento, uso e acessórios. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer alguns destes mitos em relação aos smartphones. Celular, por exemplo, transmite radiação? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 08-12-23.mp3
O telefone celular é capaz de cozinhar um ovo?
O telefone celular é capaz de estourar pipoca?
O telefone celular pode provocar uma explosão em um posto de gasolina?
O telefone celular é capaz de atrair um raio, no meio de uma tempestade?
O carregador portátil (power bank) pode substituir o carregador original do aparelho?
Pode mexer no celular enquanto ele carrega?
Capinhas podem interferir no sinal?

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