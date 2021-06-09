Os golpes mais comuns envolvendo o Pix e como evitá-los

O Pix - sistema de transferências de dinheiro e pagamentos instantâneos - já é sucesso com mais de um bilhão de transações realizadas desde quanto entrou em operação, em novembro de 2020. Mas seu sucesso atraiu, é claro, a atenção de muitos golpistas. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré nos ajuda a conhecer os principais golpes usando a ferramenta e, claro, como não cair neles. Todo cuidado é pouco! Acompanhe as explicações completas!