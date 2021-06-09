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CBN e a Tecnologia

Os golpes mais comuns envolvendo o Pix e como evitá-los

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 11:48

Publicado em 

09 jun 2021 às 11:48
Pix é o sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central
Pix é o sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix - sistema de transferências de dinheiro e pagamentos instantâneos - já é sucesso com mais de um bilhão de transações realizadas desde quanto entrou em operação, em novembro de 2020. Mas seu sucesso atraiu, é claro, a atenção de muitos golpistas. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré nos ajuda a conhecer os principais golpes usando a ferramenta e, claro, como não cair neles. Todo cuidado é pouco! Acompanhe as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 09-06-21.mp3

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