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CBN e a Tecnologia

Os golpes mais comuns do Carnaval - e como se proteger!

Ouça as informações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 06 de Fevereiro de 2026 às 11:37

Publicado em 

06 fev 2026 às 11:37
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Golpes virtuais têm aumentado no Brasil (Imagem: Pungu x | Shutterstock) Crédito:
O Carnaval é tempo de festa, alegria… e infelizmente, de gente tentando passar a perna enquanto você passa o cartão! Quando o folião está distraído pulando atrás do trio, o golpista está trabalhando em "home office" no meio da multidão! O alerta é do comentarista Gilberto Sudré. Por isso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Sudré explica os golpes mais "criativos" — e perigosos — do Carnaval. A ordem é não trocar confete por dor de cabeça, nem sair do bloco direto pro bloqueio do cartão. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -06-02-26.mp3

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