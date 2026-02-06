Os golpes mais comuns do Carnaval - e como se proteger!

O Carnaval é tempo de festa, alegria… e infelizmente, de gente tentando passar a perna enquanto você passa o cartão! Quando o folião está distraído pulando atrás do trio, o golpista está trabalhando em "home office" no meio da multidão! O alerta é do comentarista Gilberto Sudré. Por isso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Sudré explica os golpes mais "criativos" — e perigosos — do Carnaval. A ordem é não trocar confete por dor de cabeça, nem sair do bloco direto pro bloqueio do cartão. Ouça a conversa completa!