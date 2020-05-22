Você já contou quantos dispositivos e contas que usa no dia a dia e que utilizam senhas de acesso? A quantidade é grande e essa combinação de números, letras e símbolos guarda inúmeras informações importantes e dados confidenciais que não devem cair em mãos erradas. O problema é que, por conta disso, essas contas, como de email, redes sociais e bancos, além dos dispositivos como celulares e computadores, são muito visadas por hackers, e o uso de senhas "fáceis" acabam facilitando a vida dos cibercriminosos. Por isso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta os erros que os hackers querem que você cometa com as suas senhas e também traz dicas para você manter sua segurança online. Confira!