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CBN E A TECNLOGIA

Os erros que os hackers querem que você cometa com as suas senhas

Ouça a participação de Gilberto Sudré

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 11:11

Publicado em 

22 mai 2020 às 11:11
Você já contou quantos dispositivos e contas que usa no dia a dia e que utilizam senhas de acesso? A quantidade é grande e essa combinação de números, letras e símbolos guarda inúmeras informações importantes e dados confidenciais que não devem cair em mãos erradas. O problema é que, por conta disso, essas contas, como de email, redes sociais e bancos, além dos dispositivos como celulares e computadores, são muito visadas por hackers, e o uso de senhas "fáceis" acabam facilitando a vida dos cibercriminosos. Por isso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta os erros que os hackers querem que você cometa com as suas senhas e também traz dicas para você manter sua segurança online. Confira!
CBN e a Tecnologia - 22-05-20

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