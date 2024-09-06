Os equipamentos que mesmo desligados - mas conectados à tomada - gastam energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mudou a bandeira tarifária nas contas de luz neste mês de setembro. No lugar de bandeira vermelha 2, foi acionada a bandeira vermelha 1. Dessa forma, o aumento nas contas de luz dos brasileiros neste mês será um pouco menor. A bandeira vermelha no patamar 1 significa um acréscimo de R$ 4,463 para cada 100 quilowatt-hora consumidos. De qualquer forma, em tempos de "ondas de calor e maior consumo de eletrodomésticos vai a dica: há aparelhos que gastam energia mesmo desligados, mas conectados na tomada. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Ouça a conversa completa!