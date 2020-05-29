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CBN E A TECNOLOGIA

Os apps que estão bombando durante quarentena

Ouças as dicas do comentarista Gilberto Sudré e a participação dos ouvintes

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 10:49

Publicado em 

29 mai 2020 às 10:49
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque que com boa parte das pessoas em casa por mais tempo, diante do isolamento social, o celular tornou-se um aliado ainda mais forte para passar o tempo (como entretenimento) ou instrumento de trabalho.
Pensando nisso, nesta sexta-feira (29), nosso comentarista convida os ouvintes a comentarem sobre quais têm sido os aplicativos mais utilizados na sua quarentena e, com base em pesquisas, aponta os que estão bombando no gosto popular. Entre eles estão: Zoom, Instagram, Tik Tok, Tems e o Google Classsroom. Você tem usado algum desses? Outros destaques apontados em pesquisas são aplicativos para cursos online e para crianças. Confira!
CBN e a Tecnologia - 29-05-20

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