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CBN e a Tecnologia

Orkut vai voltar? Relembre redes sociais e comunicadores instantâneos que "acabaram"

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 11:31

Publicado em 

16 ago 2024 às 11:31
Fundador do Orkut reativa site oficial
Fundador do Orkut reativa site oficial Crédito: Divulgação
A notícia "bombou" na semana. O Orkut, famosa rede social dos anos 2000, esteve entre os assuntos mais comentados no X nos últimos dias depois que usuários brasileiros passaram a relembrar sobre a rede. O fundador da rede social, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten, acompanhou justamente do Brasil o momento em que seu antigo site voltou a ser mencionado pelos brasileiros. Ele participou, nessa semana, do "Rio Innovation Week". Ao g1, o engenheiro ressaltou que pretende retornar com o Orkut em breve e que, além de profissionais do Vale do Silício, deve recrutar executivos de São Paulo, cidade que diz ter um carinho especial.
CBN - CBN e a Tecnologia -16-08-24 .mp3

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