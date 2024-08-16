Orkut vai voltar? Relembre redes sociais e comunicadores instantâneos que "acabaram"

A notícia "bombou" na semana. O Orkut, famosa rede social dos anos 2000, esteve entre os assuntos mais comentados no X nos últimos dias depois que usuários brasileiros passaram a relembrar sobre a rede. O fundador da rede social, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten, acompanhou justamente do Brasil o momento em que seu antigo site voltou a ser mencionado pelos brasileiros. Ele participou, nessa semana, do "Rio Innovation Week". Ao g1, o engenheiro ressaltou que pretende retornar com o Orkut em breve e que, além de profissionais do Vale do Silício, deve recrutar executivos de São Paulo, cidade que diz ter um carinho especial.