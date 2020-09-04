Operadoras podem reutilizar números de celular: saiba os riscos!  

Você sabia que as operadoras de telefonia podem reutilizar seu número de celular, seja pré ou pós-pago, que não teve a conta pago ou uma recarga realizada? Esse é o tema desta edição do CBN e a Tecnologia! Gilberto Sudré aponta que as empresas conseguem reutilizar os números inativos e, assim, outras pessoas podem assumir o seu perfil no Whatsapp ou receber códigos de autenticação de redes sociais e serviços da Internet. Pensando nisso, o comentarista vai explicar se é possível desvincular o seu nome e dados de um número antigo. Confira!