Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

Operadoras podem reutilizar números de celular: saiba os riscos!  

O comentarista Gilberto Sudré explica se é possível desvincular o seu nome e dados de um número antigo. Confira!

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 11:21

Publicado em 

04 set 2020 às 11:21
Você sabia que as operadoras de telefonia podem reutilizar seu número de celular, seja pré ou pós-pago, que não teve a conta pago ou uma recarga realizada? Esse é o tema desta edição do CBN e a Tecnologia! Gilberto Sudré aponta que as empresas conseguem reutilizar os números inativos e, assim, outras pessoas podem assumir o seu perfil no Whatsapp ou receber códigos de autenticação de redes sociais e serviços da Internet. Pensando nisso, o comentarista vai explicar se é possível desvincular o seu nome e dados de um número antigo. Confira!
CBN E A TECNOLOGIA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados