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CBN E A TECNOLOGIA

Operadoras montam "mapa de calor" para monitorar a Covid-19  

Ouça as explicações com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 11:12

Publicado em 

06 mai 2020 às 11:12
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré traz mais detalhes sobre como funcionam os chamados "Mapas de Calor", ferramenta produzida pelas operadores de telecom do país e que permite aos governos medir aglomerações e movimentações do novo coronavírus. Conforme informado esta semana, o Espírito Santo passou a ser um dos oito entes da federação a adotar esse instrumento de auxílio. Os outros são: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Paraíba e Alagoas. Confira as explicações de Sudré!
PODCAST - CBN E A TECNOLOGIA - 06-05-20

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