Operadoras montam "mapa de calor" para monitorar a Covid-19  

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré traz mais detalhes sobre como funcionam os chamados "Mapas de Calor", ferramenta produzida pelas operadores de telecom do país e que permite aos governos medir aglomerações e movimentações do novo coronavírus. Conforme informado esta semana, o Espírito Santo passou a ser um dos oito entes da federação a adotar esse instrumento de auxílio. Os outros são: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Paraíba e Alagoas. Confira as explicações de Sudré!