O tempo fechou! Como proteger os eletrônicos de apagões e raios

Já diria a sabedoria popular que durante os dias chuvosos, com direito a raios e relâmpagos, não é recomendado ficar utilizando equipamentos eletrônicos. Além disso, como consequência de tempestades, a rede elétrica pode sofrer oscilações e até blackouts completos, provocando falhas no fornecimento de energia, que contribuem para uma diminuição da vida útil e/ou a queima desses aparelhos. Pois é pensando nisso que nesta edição do "CBN e a Tecnologia" o comentarista Gilberto Sudré traz dicas importantes sobre como proteger seus equipamentos nesse tipo de cenário. Acompanhe!