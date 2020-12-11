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CBN E A TECNOLOGIA

O tempo fechou! Como proteger os eletrônicos de apagões e raios

Ouça as orientações de Gilberto Sudré

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:14

Publicado em 

11 dez 2020 às 12:14
Já diria a sabedoria popular que durante os dias chuvosos, com direito a raios e relâmpagos, não é recomendado ficar utilizando equipamentos eletrônicos. Além disso, como consequência de tempestades, a rede elétrica pode sofrer oscilações e até blackouts completos, provocando falhas no fornecimento de energia, que contribuem para uma diminuição da vida útil e/ou a queima desses aparelhos. Pois é pensando nisso que nesta edição do "CBN e a Tecnologia" o comentarista Gilberto Sudré traz dicas importantes sobre como proteger seus equipamentos nesse tipo de cenário. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 11-12-20

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