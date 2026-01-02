O que vem por aí: as oportunidades e desafios para a tecnologia em 2026

A tecnologia muda rápido… mas a forma como ela impacta nossas vidas muda em uma velocidade ainda maior! Em 2026, a forma como trabalhamos, compramos, estudamos e até nos protegemos de golpes será bem diferente do que conhecemos hoje. Ao mesmo tempo que surgem as oportunidades, crescem também novos riscos. Nesta edição de CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré fala quais as principais tendências tecnológicas para o próximo ano. Ouça a conversa completa!