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CBN e a Tecnologia

O que vem por aí: as oportunidades e desafios para a tecnologia em 2026

Acompanhe as dicas com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 02 de Janeiro de 2026 às 11:53

Publicado em 

02 jan 2026 às 11:53
Internet das Coisas, IoT, tecnologia, conexão
Internet das Coisas, IoT, tecnologia, conexão Crédito: Rawpixel/Freepik
A tecnologia muda rápido… mas a forma como ela impacta nossas vidas muda em uma velocidade ainda maior! Em 2026, a forma como trabalhamos, compramos, estudamos e até nos protegemos de golpes será bem diferente do que conhecemos hoje. Ao mesmo tempo que surgem as oportunidades, crescem também novos riscos. Nesta edição de CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré fala quais as principais tendências tecnológicas para o próximo ano. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 02-01-26.mp3

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