O que significam as letras E, G, H, H+, 3G , 4G e 5G na conexão com internet móvel

5G Crédito: Pixabay

Quem usa smartphone já deve ter percebido a presença daquelas letras e sinais na parte superior da tela como “E”, "G", "H", "H+", "3G" e "4G". Seriam códigos criptografados? Nada disto, apenas tecnologias diferentes de conexão de seu aparelho com a rede da operadora. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré nos auxilia na missão de desvendar o significado de cada um dos símbolos. Ouça a conversa completa!

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E - EDGE --> A letra E simboliza a tecnologia EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), sendo uma tecnóloga 3G. Tal tecnologia é um pouco mais veloz que a anterior, representada pela letra G. Ela pode atingir a velocidade máxima de 473,6 Kb/s

G - GPRS --> A letra G representa a tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) que começou a ser usada em 2000. Ela pode gerar dados com velocidade de até 171,2 Kb/s (kilobits por segundo). Ao ser implantada com uma rede 2G, acaba por formar uma rede "2,5 G". A internet desse padrão costuma ser bastante lenta. No Brasil, ela ainda costuma ser encontrada

H - HSPDA --> A letra H faz referência a tecnologia HSPA (High Speed Packet Access) ou o padrão HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Esta conexão atinge uma velocidade considerada alta, de até 14 Mb/s (megabits por segundo)

H+ --> O símbolo H+ indica a tecnologia chamada Evolved HSPA (HSPA Evoluído). Esta pode chegar a velocidades de até 168 Mb/s para download e 22 Mb/s para upload

3G --> A sigla 3G faz referências às tecnologias móveis de terceira geração. Os padrões como HSPA e HSPA+ costumam ser chamados de 3G, no entanto, não são. Quando a sigla 3G aparece em um aparelho, no geral faz referência à tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service), que pode atingir velocidades de até 2 Mb/s

4G --> Chamada de quarta geração da internet móvel, a 4G é sucessora da 3G. Entre as diferenças, a principal delas está justamente na velocidade de conexão e no carregamento de dados. A conexão 4G poderá ser aproximadamente 10 vezes mais veloz que a de terceira geração, ou seja, a 3G