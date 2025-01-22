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CBN e a Tecnologia

O que os smartphones deixaram para trás e faz falta?

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 12:17

Publicado em 

22 jan 2025 às 12:17
A maioria dos celulares mais novos não tem slot para cartão micro SD
A maioria dos celulares mais novos não tem slot para cartão micro SD Crédito: Pixabay
Rádio FM, entrada P2, slot para cartão micro SD... Esses são alguns dos recursos que os smartphones costumavam oferecer, mas que nem sempre os usuários sabiam como utilizar. Com a evolução dos modelos, novos smartphones passaram a oferecer recursos avançados e algumas dessas ferramentas acabaram ficando no passado. Nesta edição de "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré explica o que são esses recursos "perdidos" e o que faz falta nos modelos atuais para atender as demandas dos usuários. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 22-01-25.mp3

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