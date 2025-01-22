O que os smartphones deixaram para trás e faz falta?

Rádio FM, entrada P2, slot para cartão micro SD... Esses são alguns dos recursos que os smartphones costumavam oferecer, mas que nem sempre os usuários sabiam como utilizar. Com a evolução dos modelos, novos smartphones passaram a oferecer recursos avançados e algumas dessas ferramentas acabaram ficando no passado. Nesta edição de "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré explica o que são esses recursos "perdidos" e o que faz falta nos modelos atuais para atender as demandas dos usuários. Ouça a conversa completa!