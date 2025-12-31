O que bombou e "flopou" na tecnologia em 2025

Em 2025 a tecnologia prometeu muito — e entregou ainda mais… em alguns casos. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos relembrar quais inovações realmente "bombaram", mudaram hábitos e ganharam espaço no nosso dia a dia, e quais apostas tecnológicas ficaram pelo caminho, viraram decepção ou simplesmente não conquistaram o público. De inteligência artificial a gadgets, de grandes lançamentos a fracassos silenciosos, você vai entender o que fez sucesso, o que deu errado e, principalmente, o que isso tudo nos ensina para o futuro. Ouça a conversa completa!