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CBN e a Tecnologia

O que bombou e "flopou" na tecnologia em 2025

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 31 de Dezembro de 2025 às 11:39

Publicado em 

31 dez 2025 às 11:39
A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada quando usada de maneira consciente (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock)
[Edicase]A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada quando usada de maneira consciente (Imagem: SuPatMaN | Shutterstock) Crédito: IA
Em 2025 a tecnologia prometeu muito — e entregou ainda mais… em alguns casos. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos relembrar quais inovações realmente "bombaram", mudaram hábitos e ganharam espaço no nosso dia a dia, e quais apostas tecnológicas ficaram pelo caminho, viraram decepção ou simplesmente não conquistaram o público. De inteligência artificial a gadgets, de grandes lançamentos a fracassos silenciosos, você vai entender o que fez sucesso, o que deu errado e, principalmente, o que isso tudo nos ensina para o futuro. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 31-12-25.mp3

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