Número de logins vazados ultrapassa 5 bi: saiba quais cuidados tomar

Mais de cinco bilhões de logins, entre e-mails e senhas, foram vazados somente neste ano no mundo. É o que aponta um levantamento do laboratório de segurança digital "dfndr lab". O vazamento dessas credenciais atinge tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta como diminuir a vulnerabilidade de dados sensíveis e evitar o vazamento de credenciais de login. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN e a Tecnologia - 04-11-20

COMO SE PREVENIR E EVITAR O VAZAMENTO DE CREDENCIAIS? [Fonte: dfndr lab/PSafe]

1) Todos os dispositivos pessoais precisam de uma solução de segurança, capaz de monitorar e alertar sobre vazamentos de dados.

2) Para as empresas, é essencial contar com uma solução que proteja contra ameaças virtuais e alerte contra os vazamentos de dados.

3) Redes Wi-Fi residenciais apresentam um nível de segurança menor que as redes corporativas. Outra pesquisa do dfndr lab aponta que 46% das redes de Wi-Fi caseiras no Brasil encontram-se abertas, sem nenhuma senha. Por esta razão, é preciso sempre proteger seus dispositivos com uma solução de segurança, capaz de identificar brechas de segurança, redes Wi-Fi vulneráveis, e evitar vazamentos de dados.