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CBN E A TECNOLOGIA

Número de logins vazados ultrapassa 5 bi: saiba quais cuidados tomar

As orientações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:34

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:34
Mais de cinco bilhões de logins, entre e-mails e senhas, foram vazados somente neste ano no mundo. É o que aponta um levantamento do laboratório de segurança digital "dfndr lab". O vazamento dessas credenciais atinge tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta como diminuir a vulnerabilidade de dados sensíveis e evitar o vazamento de credenciais de login. Confira!
CBN e a Tecnologia - 04-11-20
COMO SE PREVENIR E EVITAR O VAZAMENTO DE CREDENCIAIS? [Fonte: dfndr lab/PSafe]
1) Todos os dispositivos pessoais precisam de uma solução de segurança, capaz de monitorar e alertar sobre vazamentos de dados.
2) Para as empresas, é essencial contar com uma solução que proteja contra ameaças virtuais e alerte contra os vazamentos de dados.
3) Redes Wi-Fi residenciais apresentam um nível de segurança menor que as redes corporativas. Outra pesquisa do dfndr lab aponta que 46% das redes de Wi-Fi caseiras no Brasil encontram-se abertas, sem nenhuma senha.  Por esta razão, é preciso sempre proteger seus dispositivos com uma solução de segurança, capaz de identificar brechas de segurança, redes Wi-Fi vulneráveis, e evitar vazamentos de dados.
4) Crie senhas diferentes para cada serviço e ative a autenticação em dois fatores (onde um segundo código de segurança é necessário além da senha), para aumentar a segurança de suas credenciais.

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