Novo vírus rouba de dados de cartões a contas em redes sociais; saiba como se proteger

Outubro é o mês mundialmente dedicado a conscientização para a cibersegurança e o "CBN e a Tecnologia", ao longo dessas semanas, aborda em destaque dicas e orientações de segurança para nós, usuários dos meios digitais. E vai o alerta: a criatividade dos criminosos parece não ter fim para ter acesso aos dados financeiros e cartões de crédito, débito e perfis de redes sociais. O ataque agora se esconde em programas piratas. Isso mesmo! Este é o alerta do comentarista Gilberto Sudré nesta quarta-feira (12).