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CBN e a Tecnologia

Novo vírus rouba de dados de cartões a contas em redes sociais; saiba como se proteger

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 11:04

Publicado em 

12 out 2022 às 11:04
Tecnologia, hacker, ataque cibernético, computador
Tecnologia, hacker, ataque cibernético,computador Crédito: Pexels
Outubro é o mês mundialmente dedicado a conscientização para a cibersegurança e o "CBN e a Tecnologia", ao longo dessas semanas, aborda em destaque dicas e orientações de segurança para nós, usuários dos meios digitais. E vai o alerta: a criatividade dos criminosos parece não ter fim para ter acesso aos dados financeiros e cartões de crédito, débito e perfis de redes sociais. O ataque agora se esconde em programas piratas. Isso mesmo! Este é o alerta do comentarista Gilberto Sudré nesta quarta-feira (12).
CBN e a Tecnologia - 12-10-22

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