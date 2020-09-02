Novo golpe no Whatsapp visa arrecadar dinheiro dos contatos da lista

Um novo golpe por aplicativo de mensagem Whatsapp está fazendo muitas vítimas. Por meio desse golpe, os criminosos tentam induzir uma vítima a acreditar que está conversando com uma pessoa conhecida. Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia, detalha como ele funciona. "Basicamente, o golpista recolhe informações sobre uma pessoa - como fotos, contatos de amigos e parentes -, depois arruma uma linha de celular de mesmo DDD dessa pessoa e instala o aplicativo de mensagem. Posteriormente faz contato com os parentes e amigos falando que trocou de número e aquele é o número novo e ai passa a pedir dinheiro".
Sudré explica que é fundamental sempre ligar para o número antigo da pessoa que está pedindo dinheiro. E atenção ao que é divulgado nas redes sociais. "Não é uma clonagem, na verdade, é alguém se fazendo passar por você usando um número novo. Cuidado com dados, como fotos, informações pessoais, de comportamento, hábitos que você tem e números de telefone e e-mail, principalmente, porque isso vai dar chance de o golpista ter uma narrativa parecida com a sua”, afirma. Ouça as explicações!
CBN e a Tecnologia - 02-09-20