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CBN E A TECNOLOGIA

Novo golpe no Whatsapp visa arrecadar dinheiro dos contatos da lista

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 11:30

Publicado em 

02 set 2020 às 11:30
Um novo golpe por aplicativo de mensagem Whatsapp está fazendo muitas vítimas. Por meio desse golpe, os criminosos tentam induzir uma vítima a acreditar que está conversando com uma pessoa conhecida. Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia, detalha como ele funciona. "Basicamente, o golpista recolhe informações sobre uma pessoa - como fotos, contatos de amigos e parentes -, depois arruma uma linha de celular de mesmo DDD dessa pessoa e instala o aplicativo de mensagem. Posteriormente faz contato com os parentes e amigos falando que trocou de número e aquele é o número novo e ai passa a pedir dinheiro".
Sudré explica que é fundamental sempre ligar para o número antigo da pessoa que está pedindo dinheiro. E atenção ao que é divulgado nas redes sociais. "Não é uma clonagem, na verdade, é alguém se fazendo passar por você usando um número novo. Cuidado com dados, como fotos, informações pessoais, de comportamento, hábitos que você tem e números de telefone e e-mail, principalmente, porque isso vai dar chance de o golpista ter uma narrativa parecida com a sua”, afirma. Ouça as explicações!
CBN e a Tecnologia - 02-09-20

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