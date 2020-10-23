Nota fiscal e etiquetas fora da caixa: risco à privacidade

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré destaca um ponto que tem chamado a atenção na hora do comprador receber encomendas em casa, adquiridas no comércio eletrônico: a privacidade. Aquelas etiquetas e notas fiscais que acompanham o produto, pelo lado de fora das caixas de entrega, podem expor dados sensíveis dos compradores. Isso mesmo! O consumidor, por sua vez, ao receber esse produto, tem a tendência de abrir a caixa, conferir o produto e, muitas vezes, descartá-la, sem a retirada ou destruição das informações. Pronto! Nessa hora um possível golpista pode se apropriar dessas informações (como RG e endereço completo) para aplicar golpes de clonagem de cartão de crédito, falsos empréstimos e aberturas de contas utilizando as informações dessa pessoa. Tema de alerta para Sudré. Confira!