Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

Nota fiscal e etiquetas fora da caixa: risco à privacidade

Tema de alerta para Sudré. Confira!

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 11:03

Publicado em 

23 out 2020 às 11:03
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré destaca um ponto que tem chamado a atenção na hora do comprador receber encomendas em casa, adquiridas no comércio eletrônico: a privacidade. Aquelas etiquetas e notas fiscais que acompanham o produto, pelo lado de fora das caixas de entrega, podem expor dados sensíveis dos compradores. Isso mesmo! O consumidor, por sua vez, ao receber esse produto, tem a tendência de abrir a caixa, conferir o produto e, muitas vezes, descartá-la, sem a retirada ou destruição das informações. Pronto! Nessa hora um possível golpista pode se apropriar dessas informações (como RG e endereço completo) para aplicar golpes de clonagem de cartão de crédito, falsos empréstimos e aberturas de contas utilizando as informações dessa pessoa. Tema de alerta para Sudré. Confira!
CBN e a Tecnologia - 23-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados