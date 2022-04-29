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Nomofobia: o que é o 'medo de ficar sem celular'

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 11:33

Publicado em 

29 abr 2022 às 11:33
Smartphone, FOMO, tecnologia, redes sociais, mexer no celular
Smartphone, FOMO, tecnologia, redes sociais, mexer no celular Crédito: Pexels
Você conhece a "nomofobia"? Dependência universal para com o celular - um comportamento viciante, que se manifesta de forma exacerbada e doentia. Não se trata apenas daquela agonia de querer deslizar a telinha para responder a uma mensagem no ato ou conectar-se para saber o que se desenrola ao redor do planeta em tempo real, mas de uma ansiedade aguda e crises de medo desencadeadas sempre que o acesso à tecnologia se restringe. Assunto para Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia, que fala sobre este "novo mal moderno" e como monitorar o tempo que você fica online. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 29-04-22

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