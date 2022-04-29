Nomofobia: o que é o 'medo de ficar sem celular'

Você conhece a "nomofobia"? Dependência universal para com o celular - um comportamento viciante, que se manifesta de forma exacerbada e doentia. Não se trata apenas daquela agonia de querer deslizar a telinha para responder a uma mensagem no ato ou conectar-se para saber o que se desenrola ao redor do planeta em tempo real, mas de uma ansiedade aguda e crises de medo desencadeadas sempre que o acesso à tecnologia se restringe. Assunto para Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia, que fala sobre este "novo mal moderno" e como monitorar o tempo que você fica online. Acompanhe!