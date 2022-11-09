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CBN e a Tecnologia

No clima de Copa: como escolher a TV ideal para assistir aos jogos

As dicas são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 11:25

Publicado em 

09 nov 2022 às 11:25
Fire TV Stick, da Amazon, transforma TV comum em smart
Fire TV Stick, da Amazon, transforma TV comum em smart Crédito: Divulgação
Para muitos é quase uma tradição: ano de Copa do Mundo é o momento para comprar uma televisão nova e poder ver os jogos em melhor qualidade. O comércio especializado em eletroeletrônicos já se mostra otimista e espera um crescimento de 10% na venda dos aparelhos, com mais de 1 milhão de TVs vendidas até meados de 20 de novembro, quando começam os jogos. Outro acréscimo é Black Friday, que ocorre 25 de novembro, e deve convencer a parcela de compradores que deixou para última hora. Diante desse cenário, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré nos apresenta os tipos e as características mais importantes para ajudar você a escolher uma TV. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 09-11-22.mp3

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