No ano da pandemia, os golpes mais comuns na internet

As ciladas de 2020! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque aqueles que foram os golpes virtuais que, literalmente, "bombaram" nas redes, fisgaram a atenção do brasileiro e estiveram em alta no ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Além do tema da saúde, é claro, temas relacionados à economia - com destaque para o auxílio emergencial - e à implantação do Pix estiveram na mira dos cibercriminosos. Sudré elenca esses golpes: