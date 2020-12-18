No ano da pandemia, os golpes mais comuns na internet

As ciladas de 2020! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque aqueles que foram os golpes virtuais que, literalmente, "bombaram" nas redes, fisgaram a atenção do brasileiro e estiveram em alta no ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Além do tema da saúde, é claro, temas relacionados à economia - com destaque para o auxílio emergencial - e à implantação do Pix estiveram na mira dos cibercriminosos. Sudré elenca esses golpes:
- Clonagem no Whatsapp
- Auxílio emergencial
- Cadastro do Pix
- Aplicativos que supostamente rastreiam a covid-19 pelo mundo
- "Álcool em gel da Ambev"
- Golpe do Netflix
- Golpe do falso motoboy
- Anúncios de emprego
CBN e a Tecnologia - 18-12-20.mp3