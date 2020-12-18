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Redes Sociais

NA MIRA DOS CRIMINOSOS

No ano da pandemia, os golpes mais comuns na internet

Confira as explicações de Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 12:54

Publicado em 

18 dez 2020 às 12:54
As ciladas de 2020! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque aqueles que foram os golpes virtuais que, literalmente, "bombaram" nas redes, fisgaram a atenção do brasileiro e estiveram em alta no ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Além do tema da saúde, é claro, temas relacionados à economia - com destaque para o auxílio emergencial - e à implantação do Pix estiveram na mira dos cibercriminosos. Sudré elenca esses golpes:
- Clonagem no Whatsapp
- Auxílio emergencial
- Cadastro do Pix
- Aplicativos que supostamente rastreiam a covid-19 pelo mundo
- "Álcool em gel da Ambev"
- Golpe do Netflix
- Golpe do falso motoboy
- Anúncios de emprego
CBN e a Tecnologia - 18-12-20.mp3
 

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