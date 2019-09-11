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CBN E A TECNOLOGIA

Nem ele escapa! Cibercriminosos usam seu calendário para dar golpes

Saiba como se proteger com as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 11:56

Publicado em 

11 set 2019 às 11:56
Uma nova fraude virtual, dessa vez afetando os calendários do celular, pode estar enganando usuários. Especialistas identificaram o chamado ‘golpe do calendário que utilizou um serviço gratuito de calendário que adiciona convites e eventos automaticamente às agendas dos internautas. Porém, através de spam e phishing, os cibercriminosos roubavam informações pessoais. Nesta quarta-feira (11), Gilberto Sudré comenta o golpe e aponta como se proteger. Confira!
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 11-09-19

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