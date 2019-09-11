Nem ele escapa! Cibercriminosos usam seu calendário para dar golpes

Uma nova fraude virtual, dessa vez afetando os calendários do celular, pode estar enganando usuários. Especialistas identificaram o chamado ‘golpe do calendário que utilizou um serviço gratuito de calendário que adiciona convites e eventos automaticamente às agendas dos internautas. Porém, através de spam e phishing, os cibercriminosos roubavam informações pessoais. Nesta quarta-feira (11), Gilberto Sudré comenta o golpe e aponta como se proteger. Confira!