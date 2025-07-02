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CBN e a Tecnologia

Não sabe onde guardar? Entenda como funcionam os cofres de senha!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 02 de Julho de 2025 às 11:38

Publicado em 

02 jul 2025 às 11:38
O ideal é usar senhas fortes e com a autenticação de dois fatores (Imagem: tsingha25 | Shutterstock)
[Edicase]O ideal é usar senhas fortes e com a autenticação de dois fatores (Imagem: tsingha25 | Shutterstock) Crédito: Imagem: tsingha25 | Shutterstock
Uma recomendação frequente em relação as senhas é que não devemos repetir a mesma senha em vários serviços da Internet. A pergunta que fica é: como salvar e lembrar de todas elas? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender como funcionam os cofres de senha e conhecer algumas sugestões gratuitas desse tipo de serviço. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -02-07-25.mp3
Sugestões do comentarista: Bitwarden (https://bitwarden.com/)
Proton Pass (https://proton.me/pt-br/pass)
NordPass (https://nordpass.com/)

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