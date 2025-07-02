Não sabe onde guardar? Entenda como funcionam os cofres de senha!

Uma recomendação frequente em relação as senhas é que não devemos repetir a mesma senha em vários serviços da Internet. A pergunta que fica é: como salvar e lembrar de todas elas? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender como funcionam os cofres de senha e conhecer algumas sugestões gratuitas desse tipo de serviço. Ouça a conversa completa!