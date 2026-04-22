Não perca nada: como transferir os dados do aparelho celular velho para o novo?

Quando o assunto é tecnologia, essa é um das dúvidas mais comuns ainda hoje. Você acabou de comprar um celular novo, abre a caixa todo empolgado… mas aí vem aquela pergunta que dá um frio na barriga: e agora, como eu levo minha vida inteira pra esse aparelho sem perder nada? Fotos, contatos, conversas, aplicativos… será que vai tudo junto ou alguma coisa vai sumir no caminho? Muita gente só descobre que fez errado quando já é tarde demais. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, a gente vai te mostrar como fazer essa troca sem dor de cabeça — e principalmente, sem prejuízo digital. Ouça a conversa completa!