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CBN e a Tecnologia

Não perca nada: como transferir os dados do aparelho celular velho para o novo?

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 11:12

Publicado em 

22 abr 2026 às 11:12
Idosa utilizando smartphone
Idosa utilizando smartphone Crédito: Pexels
Quando o assunto é tecnologia, essa é um das dúvidas mais comuns ainda hoje. Você acabou de comprar um celular novo, abre a caixa todo empolgado… mas aí vem aquela pergunta que dá um frio na barriga: e agora, como eu levo minha vida inteira pra esse aparelho sem perder nada? Fotos, contatos, conversas, aplicativos… será que vai tudo junto ou alguma coisa vai sumir no caminho? Muita gente só descobre que fez errado quando já é tarde demais. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, a gente vai te mostrar como fazer essa troca sem dor de cabeça — e principalmente, sem prejuízo digital. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -22-04-26.mp3

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