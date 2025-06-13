Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Não fique de fora: as “gírias” da Internet que você precisa conhecer!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Junho de 2025 às 11:45

Publicado em 

13 jun 2025 às 11:45
Smartphone, celular, redes sociais
Smartphone, celular, redes sociais Crédito: Pexels
Se você já se sentiu um verdadeiro “boomer” tentando decifrar o que seus filhos ou sobrinhos querem dizer com palavras como “POV”, “delulu” ou “clean girl”, calma que você não está sozinho nem desatualizado, só está precisando de um upgrade no seu software social. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer as gírias que estão na “hype” da Internet. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 13-06-25.mp3
“POV”: Em gíria de internet e, principalmente, nas redes sociais, "POV" significa "point of view", ou seja, "ponto de vista" ou "perspectiva" em português. É usado para indicar que um vídeo ou conteúdo apresenta a visão ou a narração de uma pessoa sobre uma situação.
“HYPE”: Hype" é frequentemente usado para descrever algo que está a ser muito falado, compartilhado e discutido, especialmente nas redes sociais
“DELULU”: A gíria "delulu" vem de "delusional" (delirante), e é usada na internet, especialmente em redes sociais, para descrever alguém com expectativas ou fantasias irrealistas ou exageradas
“HITOU”: Hitou" é uma gíria usada para indicar que algo ou alguém fez grande sucesso, viralizou ou ficou muito popular, especialmente nas redes sociais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 10/01/2020 - ES - Serra - Cruzes em local onde ocorreram vítimas de acidente de trânsito, BR 101, na Serra - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Trânsito matou mais de 400 este ano no ES. E quem são as maiores vítimas?
Imagem de destaque
De olho em crescimento, ES Gás vai investir mais de R$ 50 milhões em Aracruz
Imagem de destaque
As lições do STF no caso de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados