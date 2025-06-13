Não fique de fora: as “gírias” da Internet que você precisa conhecer!

Smartphone, celular, redes sociais Crédito: Pexels

Se você já se sentiu um verdadeiro “boomer” tentando decifrar o que seus filhos ou sobrinhos querem dizer com palavras como “POV”, “delulu” ou “clean girl”, calma que você não está sozinho nem desatualizado, só está precisando de um upgrade no seu software social. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer as gírias que estão na “hype” da Internet. Ouça a conversa completa!

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“POV”: Em gíria de internet e, principalmente, nas redes sociais, "POV" significa "point of view", ou seja, "ponto de vista" ou "perspectiva" em português. É usado para indicar que um vídeo ou conteúdo apresenta a visão ou a narração de uma pessoa sobre uma situação.

“HYPE”: Hype" é frequentemente usado para descrever algo que está a ser muito falado, compartilhado e discutido, especialmente nas redes sociais

“DELULU”: A gíria "delulu" vem de "delusional" (delirante), e é usada na internet, especialmente em redes sociais, para descrever alguém com expectativas ou fantasias irrealistas ou exageradas