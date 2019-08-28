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CBN E A TECNOLOGIA

Não é um simples clique! Cuidado com o envio de selfies para cadastro

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 11:57

Publicado em 

28 ago 2019 às 11:57
Que as selfies são “queridinhas” nas redes sociais é de conhecimento geral, mas você sabia que aqueles serviços online de pagamento e até mesmo bancos que solicitam que os clientes confirmem sua identidade enviando uma selfie segurando um documento de identidade (RG ou CNH) no momento da abertura de uma conta bancária ou na emissão de um cartão de crédito podem comprometer sua privacidade? O alerta é do comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia.
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 28-08-19

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