Não é um simples clique! Cuidado com o envio de selfies para cadastro

Que as selfies são “queridinhas” nas redes sociais é de conhecimento geral, mas você sabia que aqueles serviços online de pagamento e até mesmo bancos que solicitam que os clientes confirmem sua identidade enviando uma selfie segurando um documento de identidade (RG ou CNH) no momento da abertura de uma conta bancária ou na emissão de um cartão de crédito podem comprometer sua privacidade? O alerta é do comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia.